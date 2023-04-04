Представлена новая флагманская умная колонка Яндекс Станция Макс

Яндекс сегодня представила свою новую умную колонку Станция Макс. Новинка внешне отличается от предшественницы только радиаторной решеткой (производитель говорит, что она стала более элегантной), а главное новшество спрятано внутри – это поддержка Zigbee.

За счет Zigbee непосредственно к колонке можно подключать различные модули (датчики, лампочки, розетки) и создавать для них локальные сценарии, не требующие интернет-подключения. Приводится такой пример: если связать датчик движения и лампочку, то свет будет включаться автоматически даже в том случае, если отключится Wi-Fi или проводной интернет. 

Из других преимуществ Zigbee – устройства (например, те же лампочки) включаются мгновенно, как по нажатию на обычный выключатель, и работают от батареек, что обеспечивает гибкость размещения.

Новая Станция Макс оснащена пятью динамиками суммарной мощностью 65 Вт. Поддерживается технология Dolby Audio, помимо адаптера Wi-Fi есть Bluetooth, порт HDMI (поддерживается видео 4К) и разъем RJ-45 для подключения к проводной сети. Новая Станция Макс доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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