МТС создал сервис таргетированных SMS-рассылок

МТС предлагает корпоративным клиентам воспользоваться эффективным инструментом продвижения — услугой «Таргетированная SMS в сети оператора». Она работает на основе анализа обезличенных данных и показывает рекламу товаров и услуг наиболее заинтересованной аудитории.

«Таргетированная SMS в сети оператора» — это новый способ информирования клиентов о проведении акции, открытии новых торговых точек, обновлении ассортимента и других новостях компании. Услуга включает в себя подбор целевой аудитории необходимого объема из абонентов МТС по описанным в согласованном техническом задании критериям, а также рассылку SMS-сообщений на подобранную аудиторию от имени заказчика.

Услуга таргетированных SMS-рассылок от МТС поможет компаниям привлечь клиентов к своим товарам и оптимально использовать свой рекламный бюджет. Благодаря точному и узконаправленному подбору аудитории рекламу увидят только те, кому она может быть интересна. Сервис позволит создать оптимальный график рассылок или повторять их на регулярной основе. Предусмотрена и функция анализа эффективности рекламы.

Целевые SMS-рассылки могут быть полезны бизнесу из самых разных сфер: от ретейла и банков до ремонтных мастерских и ресторанов.

Рассылка приходит только абонентам МТС, выразившим согласие на получение рекламы от третьих лиц и соответствующим критериям отбора. Сегментация обезличенной аудитории и процесс рассылки осуществляются средствами МТС.

Подробнее об услуге «Таргетированная SMS в сети оператора» смотрите здесь.