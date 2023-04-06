В Гродно наградили победителей республиканской олимпиады по информатике

В Гродно прошел заключительный этап республиканской олимпиады по информатике, где наградили победителей и призеров. Практический тур соревнований школьников проходил на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. За победу боролись более 100 юных программистов со всех регионов Беларуси, сообщает пресс-служба ПВТ.

Переходящий Кубок олимпиады за первое место вручен команде Гомельской области, которая получила в этом году 14 дипломов, на втором месте – команда Лицей БГУ (12 дипломов), на третьем – команда Витебской области (11 дипломов).

– Мне очень нравится этот предмет. На олимпиаде было примерно то, что я и ожидал. Ничего нового практически не встретил, поэтому все удалось. Ранее неоднократно завоевывал медали на олимпиадах высокого уровня, в том числе и на международных. Пока не определился, куда буду поступать, но планирую закончить университет и стать программистом, – поделился один из победителей республиканской олимпиады Илья Кучинский из Бреста.