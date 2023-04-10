Криптовалютные миллиардеры потеряли $110 млрд в 2022 году

По данным ежегодного списка миллиардеров Forbes "World's Billionaires List 2023", за последний год криптовалютные миллиардеры потеряли в общей сложности 110 миллиардов долларов.

В прошлом году Forbes назвал 19 криптомиллиардеров, их общий капитал составлял 140 миллиардов долларов. Сейчас состояние этих же людей составляет менее 30 миллиардов долларов по состоянию на март 2023 года. Десять человек из списка больше не являются миллиардерами.

По данным CoinMarketCap, за 12 месяцев до марта 2023 года криптовалюты потеряли около $700 млрд рыночной стоимости, упав до $1 трлн. Кроме того, стоимость частных криптовалютных стартапов упала из-за роста процентных ставок и ухода инвесторов из технологического сектора.

Чанпенг Чжао, основатель и генеральный директор криптобиржи Binance, по-прежнему остается самым богатым человеком в отрасли, хотя Forbes теперь оценивает его состояние в 10,5 млрд долларов, что меньше, чем 65 млрд долларов год назад.