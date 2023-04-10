Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему

Операционную систему Android назвали самой востребованной для мобильных устройств 77,4% разработчиков. iOS популярна лишь у 13,4%, а Windows Phone выбрали 9,2% респондентов. Такие результаты показал опрос 1577 разработчиков, проведенный в марте 2023 года аналитиками платформы All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_ONE в рамках чемпионата IT_ONE Cup. Mobile, сообщает пресс-служба «Сколково».

Каждый второй разработчик (50,7%) считает мобильную разработку отраслью с высоким потенциалом и думает о создании собственного приложения. Треть опрошенных (34%) только планируют впервые создать мобильное приложение, еще 16,2% уже пишут первый продукт. Каждый шестой (17,8%) отметил, что имеет серьезную экспертизу в сфере мобильной разработки. В портфолио таких респондентов есть несколько созданных продуктов.

Среди тех, кто разрабатывал приложения, 47,4% опрошенных отметили, что сам процесс занимал у них от двух до трех месяцев. Каждый четвертый (25,2%) работал над приложением от трех до шести месяцев.

Абсолютное большинство респондентов (65,6%) заявили о том, что пробовали искать инвестора. Среди них 35% не смогли успешно справиться с этой задачей, а 30,6% продолжают находиться в активном поиске. Более половины опрошенных (56,6%) готовы инвестировать в собственное приложение. 62,2% отмечают, что готовы потратить до 200 000 рублей на свой стартап.

Большинство респондентов (51,8%) отметили, что ощущают конкуренцию на рынке мобильной разработки. 39,5% сообщили, что хотели бы видеть на рынке больше ИТ-чемпионатов, хакатонов, контестов в отрасли по данной теме. Каждый пятый (22%) готов принимать участие в ИТ-соревнованиях ради грантов на разработку собственного приложения, получения предложения на хорошую вакансию (28,5%), а также денег на личные нужды (35,6%).

IT_ONE Cup – чемпионат среди мобильных разработчиков на онлайн-платформе All Cups от VK. Чемпионат состоит из двух раундов и ориентирован на опытных специалистов уровня middle и выше. Участников ждет призовой фонд 520 тысяч рублей и возможность трудоустройства в крупнейших российских проектах цифровой трансформации. Подать заявку для участия в онлайн-чемпионате можно до 16 апреля по ссылке: itonecup.sk.ru.