Курс биткоина поднялся выше $30 тыс.

Во вторник самая популярная криптовалюта биткоин впервые за 10 месяцев преодолела ключевую отметку в 30 000 долларов, усилив устойчивый рост, поскольку инвесторы повысили ставки на то, что Федеральная резервная система США скоро прекратит свои агрессивные меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

Биткоин достиг пика в 30 438 долларов. На момент написания заметки курс составил $30 145. С начала месяца он вырос примерно на 6% после роста на 23% в марте. Ether, вторая по величине криптовалюта, на прошлой неделе находилась по стоимости около восьмимесячного пика в $1942,50.

Криптоинвесторы с нетерпением ожидают крупной модернизации блокчейна Ethereum на этой неделе, которая позволит им получить доступ к валюте на сумму более 33 миллиардов долларов.

Обновление программного обеспечения, получившее название Shapella, позволит игрокам рынка выкупить свои «заложенные эфиры» — монеты, которые они депонировали и заблокировали в сети за последние три года в обмен на проценты.