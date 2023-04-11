Гаджеты Xiaomi с выгодой до 30% в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смарт-часов, фитнес-браслетов и беспроводных наушников Xiaomi. Предложение актуально как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Перечень моделей гаджетов Xiaomi с ценами, действующими в рамках акций «Для всех» и «Промо 2023», представлены по ссылке.