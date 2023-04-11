11-летний выпускник АИШ при БГУИР подтвердил уровень middle-разработчика

Ярослав Туляков, недавний выпускник образовательного проекта «Академия информатики для школьников» при БГУИР, завершает обучение в онлайн-академии RPA2.ru (Российская Федерация), которая специализируется на подготовке robotic process automation-разработчиков и аналитиков для крупнейших компаний СНГ, сообщает пресс-служба вуза.



Ярослав - 11-летний школьник, который обладает быстрым математическим складом ума. В его семье нет ни одного программиста, хотя дедушка Ярослава славился своими успехами в математике.



Грант на обучение в онлайн-академии RPA2.ru парень выиграл самостоятельно. На курсе, где проходят обучение опытные программисты и молодые специалисты-выпускники ведущих IT-вузов, школьник подтвердил степень middle-разработчика RPA, что соответствует уровню взрослого специалиста с дипломом об окончании вуза по IT-специальности и опытом разработки от трёх лет в корпоративной команде.

Начинающий роботизатор создал искусственного литературного редактора, который неожиданно справился с задачей продажи товаров. Сервис задумывался как помощь специалистам, которые пишут продающие тексты, но показал более широкие возможности.



В разработке парня используется две технологии: RPA (роботизированная автоматизация процессов) и GPT-4 (мультимодальная большая языковая модель). Такой подход может изменить большую нишу электронной торговли. Уникальные компетенции Ярослава могут подтвердить наставники с опытом «боевой разработки» в 30 лет.