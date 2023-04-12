БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «ИнДев Солюшенс»

12 апреля БГУИР и ОАО «ИнДев Солюшенс» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на подготовку кадров в области цифровизации всех сфер экономики, реализацию совместных проектов в сфере IT и информационной безопасности, сообщает пресс-служба вуза.

В планах - проведение совместных мероприятий по развитию кадрового потенциала. Это направление особенно актуально с учётом поставленных в БГУИР задач по развитию факультета информационной безопасности.

ОАО «ИнДев Солюшенс» противодействует росту кибератак, осуществляемых в отношении официальных интернет-ресурсов, информационных систем государственных органов и организаций.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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