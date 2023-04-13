В ПВТ прошла встреча с представителями ЮНИСЕФ

Старший советник по партнерствам и привлечению средств Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Пьер Шарль посетил Парк высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка.

Заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский рассказал гостю о деятельности Парка, его достижениях, потенциале белорусской IT-отрасли и правовых условиях работы, а также познакомил с самыми популярными IT-продуктами компаний-резидентов Парка высоких технологий. Особый интерес гостя привлекла продуктовая модель цифрового бизнеса в Парке и успех ее реализации.

Кирилл Залесский и Пьер Шарль обсудили широкий спектр вопросов, среди которых перспективы развития сотрудничества ПВТ и ЮНИСЕФ по ряду направлений, участие экспертов Фонда в мероприятиях Парка.