Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула себе активы на сумму $7,3 млрд

Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула более $7,3 млрд наличными и ликвидными криптоактивами, сообщил адвокат компании в среду на слушаниях в суде по банкротству США в штате Делавэр.

Адвокат FTX Энди Дитдерих сказал, что компания начинает думать о своем будущем после нескольких месяцев усилий, направленных на сбор ресурсов и выяснение того, что пошло не так под руководством обвиняемого экс-основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Напомним, что он не признал себя виновным.

"Ситуация стабилизировалась", - сказал Дитдерих. FTX выиграла от недавнего роста цен на криптовалюты. Ее полное восстановление оценивается в 6,2 миллиарда долларов, исходя из цен на криптовалюты с ноября 2022 года, когда она подала заявление о банкротстве после того, как трейдеры за три дня вывели с платформы 6 миллиардов долларов, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки по покупке.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подробно рассказал о ненадлежащих переводах средств и плохой отчетности на рухнувшей криптобирже, назвав это "полным провалом" системы контроля.

По словам Дитдериха, пока что клиенты FTX в Японии были единственными, кто смог снять средства, поскольку в этой стране действуют относительно жесткие правила регулирования криптовалют.

По словам адвоката, FTX потребуется значительный капитал для перезапуска криптовалютной биржи. Для возобновления работы биржи может потребоваться внешнее финансирование или продажа активов биржи.