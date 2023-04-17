Илон Маск зарегистрировал компанию X.AI, которая сосредоточится на ИИ

Илон Маск намерен бросить вызов OpenAI в сфере стартапов искусственного интеллекта, создав новую ИИ-компанию X.AI Corp. По словам источников, знакомых с планами Маска, генеральный директор Twitter и Tesla собирает команду экспертов по ИИ, исследователей и инженеров для этого предприятия. Среди недавно нанятых сотрудников - два исследователя из принадлежащей Alphabet компании DeepMind, включая ученого Игоря Бабушкина, который, как сообщается, возглавит исследования.

Согласно деловым документам, компания зарегистрированная в Неваде 9 марта. По сообщениям, Маск указан в документах как единственный директор компании, а бывший банкир Morgan Stanley и управляющий деньгами Маска Джаред Бирхолл является ее секретарем.

Маск, который помог основать OpenAI восемь лет назад, но покинул ее в 2018 году, сейчас в основном критикует программное обеспечение ChatGPT. Магнат Tesla и SpaceX недавно пожаловался, что ChatGPT слишком "разбужен", и раскритиковал его как "компанию с закрытым исходным кодом и максимальной прибылью, эффективно контролируемую Microsoft". В твите в феврале он намекнул на альтернативу, сказав: "Что нам нужно, так это TruthGPT".