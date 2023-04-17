В МТС начались продажи приставки Sony PlayStation 5

В интернет-магазине МТС начались продажи приставки последнего поколения Sony PlayStation 5, которая позволит максимально погрузиться и насладиться игровым процессом. Приобрети ее можно в рассрочку без первого платежа от 125 рублей в месяц.

Погрузитесь в мир захватывающих приключений вместе с Sony PlayStation 5. Консоль славится большой коллекцией эксклюзивных игр с увлекательным геймплеем и ультрареалистичной графикой. Внутри установлен высокоскоростной SSD-диск, благодаря которому быстро загружаются как сами игры, так и детально проработанные текстуры. Мощный графический процессор выводит качество картинки на новый уровень.

Насладитесь плавным 4K-изображением с частотой кадров до 120 кадров в секунду. При подключении PlayStation 5 к телевизорам с HDR картинка игр с поддержкой этой технологии станет невероятно красивой и наполнится живыми, яркими цветами. Технология трассировки лучей создает максимально реалистичные тени и отражения. А беспроводной контроллер Dual Sense поможет более глубоко прочувстовать игровые события с помощью тактильной отдачи и адаптивных триггеров. Так, при радикальном изменении условий окружающей среды контроллер отреагирует вибрацией, а напряженность взаимодействия со снаряжением и объектами передастся через сопротивление триггеров.

На старте продаж Sony PlayStation 5 в МТС доступны две версии приставки: CFI-1100A и CFI-1200A. Модель CFI-1200A получила более компактную систему охлаждения, благодаря чему потребляет меньше энергии и меньше весит. Обе версии оснащены Blu-ray/DVD-дисководом и дополнительно комплектуются специальной розеткой-адаптером.

Игровая приставка Sony PlayStation 5 доступна за 2399 рублей. При покупке в рассрочку на год её стоимость составит 245 рублей в месяц, а на два года — 125 рублей в месяц.