Илон Маск планирует создать ИИ-чат-бота TruthGPT

Илон Маск снова предупреждает об опасностях искусственного интеллекта для человечества и утверждает, что у популярного чат-бота есть либеральные предубеждения, которым он планирует противостоять с помощью своего собственного ИИ.

Маск сказал ведущему Fox News Такеру Карлсону в эфире в понедельник вечером, что он планирует создать альтернативу популярному ИИ-чатботу ChatGPT, который он называет «TruthGPT».

Идея, по словам Маска, заключается в том, что ИИ, который хочет понять человечество, с меньшей вероятностью уничтожит его. Маск также сказал, что он обеспокоен тем, что ChatGPT «учат быть политкорректным».

В первой из двух частей интервью с Карлсоном Маск также выступал за регулирование искусственного интеллекта, говоря, что он «его большой поклонник». Он назвал ИИ более опасным, чем автомобили или ракеты, и сказал, что он может уничтожить человечество.