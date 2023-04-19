МТС на «ТИБО-2023» представил продукты и сервисы для бизнеса

МТС презентовал на выставке «ТИБО-2023» новые продукты для бизнеса, а также напомнил о кибербезопасности. В числе интересных новинок — инструменты на основе BIG DATA, решения по информационной безопасности и услуга «Профессиональный сервис» от МТС Cloud, а также новая линейка тарифов для корпоративных клиентов.

Развитие сети

Развитие инфраструктуры сети остается одним из важных направлений деятельности компании. В 2022 году МТС активно расширял доступ к услугам сети 4G по всей Беларуси. В результате поэтапного подключения мобильного оператора к базовым станциям LTE-сети всего в прошлом году абонентам МТС стало доступно 506 новых базовых станций. В сельской местности Брестской и Гродненской областей впервые появился доступ к услугам 4G на частоте 800 МГц. Проводилось расширение емкости сети 4G также в диапазонах 1800 и 2600 МГц. МТС реализует проект по улучшению качества мобильной связи и расширения географии услуг LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси.

Технология VoLTE

Росту и голосового, и мобильного интернет-трафика способствовал и запуск в апреле 2022 года VoLTE. Всего за год после запуска VoLTE число абонентов МТС, подключивших технологию, превысило 800 тыс. человек. Она дает возможность одновременно пользоваться в сети 4G/LTE и голосом, и высокоскоростным мобильным интернетом. Технология VoLTE доступна жителям всех регионов страны.

Интернет для офиса

МТС также предоставляет услугу по обеспечению офисов широкополосным доступом к интернету. Подключение к Сети на скорости до 1 Гбит/сек доступно в большинстве объектов коммерческой недвижимости Минска. Возможно подключение по индивидуальному каналу передачи данных, а в качестве резервного может быть задействован беспроводной канал 3G/4G.

МТС Cloud

Большое количество высокотехнологических решений представил на «ТИБО-2023» МТС Cloud. Это подразделение компании, которое специализируется на оказании услуг на базе «облачных» технологий. МТС Cloud располагает собственным дата-центром, который вмещает 78 серверных шкафов и работает на высокопроизводительном оборудовании. В аренду предоставляются вычислительные ресурсы, а также программное обеспечение под любые запросы. Компания способна разместить на своей площадке информационные системы как небольших, так и крупных заказчиков.

МТС Cloud предлагает компаниям подключить услугу удаленного обслуживания и мониторинга IT-инфраструктуры «Профессиональный сервис», которая предполагает также настройку, резервное копирование серверов, приложений и сервисов. Команда МТС Cloud готова поделиться компетенциями Windows- и Linux-администраторов, а также системного архитектора. Аутсорсинг облачной инфраструктуры поможет быстро и профессионально закрывать вопросы, связанные с технической частью работы бизнеса. Компания сможет работать без перебоев, активно развиваться и при этом экономить на IT-специалистах в штате.

МТС Cloud имеет все необходимые сертификаты и аттестаты для размещения информационных систем для обработки персональных данных, а для защиты инфраструктуры MTС Cloud готов предоставить различные решения: как готовые от ведущих поставщиков по информационной безопасности (Kaspersky, Positive technology), так и под индивидуальные запросы конкретного заказчика. Все это позволяет клиентам в кратчайшие сроки получить и полноценную защиту инфраструктуры от кибератак, и готовую защищенную инфраструктуру, полностью соответствующую законодательству Беларуси и международным стандартам безопасности.

МТС представил и digital-продукты для бизнеса на основе анализа и обработки обезличенных данных: тарифный план BIG DATA, услугу «Таргетированная SMS в сети оператора» и решения с использованием геоаналитики.

Новые тарифы и цифровые сервисы для бизнеса

Корпоративным клиентам будет интересна новая линейка тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L». Новые тарифы включают в себя безлимит минут на звонки коллегам и пакет минут в сети МТС, а также гигабайты мобильного интернета на неограниченной скорости и безлимит на скорости до 256 кбит/c. Абонентская плата и некоторые услуги предоставляются новым абонентам со скидкой до 12 месяцев. Также доступны скидки на услуги B2B-сервисов и платформ, способствующих развитию бизнеса: «Бизнес поиск», «Виртуальная АТС», «МТС Коммуникатор», «Таргетированная SMS в сети оператора» и скидки на оборудование.

Компании могут проводить SMS- и Viber-рассылки своим клиентам через платформу «МТС Коммуникатор». Помимо текста через Viber можно также передавать изображения, добавлять кликабельные кнопки для перехода на сайт или гиперссылки. Отправителю предоставляется подробная статистика о статусе доставки сообщений. Есть функция автоматической рассылки в указанную дату и время.

Большой интерес для бизнеса могут представлять и услуги, основанные на IP-телефонии. Так, сервис «Виртуальная АТС» позволяет создать эффективный и многофункциональный кол-центр. С его помощью можно объединить компьютеры, стационарные и мобильные телефоны в единую сеть без затрат на специальное оборудование. Ядро сервиса хранится в «облаке», пользователю для взаимодействия с ним нужен лишь браузер и выход в интернет.

А «SIP-телефония» поможет сократить расходы на корпоративную связь или создать кол-центр на основе технологии Ethernet с использованием протокола SIP. Сервис поддерживает неограниченное количество одновременных вызовов, позволяет быстро увеличить количество доступных каналов и обеспечивает высокое качество связи.

Посетители выставки оценят сервис «Бизнес поиск» для определения местоположения и контроля за передвижением удаленных сотрудников, который работает на основе технологий LBS/GPS. Технология LBS не требует наличие GPS-сигнала и определяет расположение владельца телефона в сети 3G или 4G. Сервис также позволяет просматривать историю перемещений, наносить объекты компании и геозоны на карту, обмениваться сообщениями с сотрудниками, формировать отчеты.

На выставке ТИБО МТС демонстрирует возможности нового сервиса «МТС Опрос» (станет доступен для клиентов до конца апреля 2023 года), который позволит компаниям и предпринимателям проводить различные исследования, а также коммуницировать с клиентами или сотрудниками в форме интерактивного опроса. Результаты исследования формируются в виде наглядных таблиц и диаграмм. Таким образом, бизнес может получать объективную информацию о потребностях и лояльности клиентов, измерять уровень здоровья бренда и его узнаваемости, проверять продуктовые гипотезы, а также анализировать качество услуг. МТС завершает работу по запуску сервиса в коммерческую эксплуатацию, и в самое ближайшее время абоненты смогут им воспользоваться.

Торговая сеть МТС

МТС может обеспечить бизнес телеком-девайсами и гаджетами, оборудованием для офиса (включая ноутбуки, роутеры, антенны), «умной» техникой — такой как датчики освещения, камеры, проекторы и другое. МТС предоставит оборудование под потребности компании, а также удобные условия финансирования и доставки. У компании — широкая торговая сеть из 90 собственных салонов и 230 партнерских, в которых насчитывается около 850 наименований товаров, не считая множества аксессуаров, а также shop.mts.by. И категории товаров постоянно расширяются.

VoiceBox

МТТ, дочерняя компания ПАО «МТС», на стенде продемонстрировала VoiceBox — платформу для создания голосовых помощников. С ее помощью, исходя из индивидуальных потребностей бизнеса, можно собрать роботизированного ассистента. Помощник настраивается как на входящие, так и на исходящие вызовы, имеет функции обработки, переадресации звонков, интеграции с внешней базой данных, распознавания и синтеза речи, интерактивное меню и многое другое. Опыт внедрения голосового помощника показывает, что он может обрабатывать до 70% всех вызовов автоматически.

Большое внимание уделяется также защите информации при коммуникации бизнеса с клиентами. Поэтому вместе с VoiceBox компания МТТ представила МТС Exolve — облачную платформу коммуникационных сервисов. Она помогает компаниям и разработчикам через единый удобный интерфейс реализовать необходимое решение, будь то обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, обмен сообщениями. Платформа дает полный контроль над коммуникациями в бизнесе, защищает данные клиентов и интегрируется в любые системы. Возможно, анализ заинтересованности посетителями «ТИБО» платформой поможет в будущем понять перспективы ее внедрения и в Беларуси.

Интернет вещей

МТС продолжает расширять возможности использования интернета вещей, запустив новый тариф «IoT-сеть» для бесперебойного обмена данных между устройствами на основе собственной сети NB-IoT. Ключевое ее преимущество - приборы обмениваются информацией самостоятельно, что позволяет проводить удаленный мониторинг и снизить расходы на ручную сверку данных. Тариф «IoT-сеть» может быть востребован в сфере ЖКХ, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, медицине и других областях экономики. Его возможности дополнены линейками услуг «Умный учет IoT» и «NB-IoT Пакет», которые рассчитаны на разные объемы потребления трафика.

Объединение офисов на основе SD-WAN

SD-WAN — принципиально новый подход к управлению территориально-распределенной корпоративной сетью (WAN, Wide Area Network). Технология будет интересна финансовым учреждениям, ретейлу, промышленным и добывающим предприятиям, а также другим компаниям с большим количеством филиалов.

Кибербезопасность

На стенде МТС также напомнят о базовых правилах кибербезопасности и важности цифровой гигиены. Проверить свои знания посетители смогут, пройдя интерактивный тест, после чего можно будет получить памятку по сохранности персональных данных. Теме кибербезопасности посвящены и занятия в бесплатной онлайн-школе цифровой грамотности для старшего поколения #НаучиСвоихБлизких, куда, посещая «ТИБО-2023», можно будет записаться самому или записать своих родных.