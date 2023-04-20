NVIDIA представила ИИ, который генерирует видео по текстовому описанию

Компания NVIDIA разработала собственную ИИ-модель для превращения текста в видео. Она называется VideoLDM и создана совместно с исследователями из Корнельского университета. 

"Мы показываем первые результаты персонализированного преобразования текста в видео, открывая интересные направления для будущего создания контента", - рассказали в компании.

Модель генерирует видео в разрешении до 2048 × 1280 пикселей с частотой 24 кадра и длительностью до 4,7 секунд на основе текстового описания. На данный момент нейросеть является исследовательским проектом и пока нет информации, когда компания выпустит в открытый доступ.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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