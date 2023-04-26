ПВТ выступит диалоговой площадкой между отраслями и ИТ-бизнесом

На площадке международного IT-форума «ТИБО-2023» обсудили вопросы взаимодействия государства и бизнеса в сфере цифровой трансформации различных секторов экономики. В мероприятии приняли участие руководство администрации Парка высоких технологий, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также несколько десятков компаний-резидентов ПВТ, сообщает пресс-служба Парка.

На встрече обсуждались вопросы стратегии цифрового развития, плана предстоящих мероприятий, финансирования цифровых проектов. Отдельно акцент был сделан на необходимости усиления экспертизы при анализе проектов и привлечения экспертов из числа резидентов ПВТ – как самих компаний, так и их работников в личном качестве.

«Обсудить все возникшие вопросы и выработать дальнейший алгоритм взаимодействия», – обозначил идею встречи Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, обращаясь к резидентам Парка высоких технологий. «Надеюсь сегодня услышать ваше видение того, как сделать внутренний IT-рынок интересным и доступным для вас. Здесь нужны ваши знания, желание и заинтересованность. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Министерство, как координирующий госорган, будет делать все, чтобы вы слаженно и эффективно работали в рамках госпрограммы и с государственными предприятиями», – добавил министр.

Заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский подчеркнул, что тема цифровизации внутри страны всегда актуальна, отметив стабильность внутреннего рынка: «Объем реализации IT-продуктов и услуг резидентами ПВТ на внутреннем рынке Беларуси не снижается и в 2022 составил 1,3 миллиарда рублей». Кирилл Залесский акцентировал внимание на стимулировании активной работы компаний-резидентов на цифровизацию внутри Беларуси.

«ПВТ может выступить диалоговой площадкой для информационного обмена, где на постоянной основе мы будем искать решения проблемных вопросов по конкретным отраслевым направлениям с участием специалистов Минсвязи, отраслевых министерств и резидентов Парка», – подчеркнул Кирилл Залесский.

«Назрела потребность более широко информировать белорусские организации и предприятия о существующих продуктах компаний-резидентов Парка, как они могут решить проблемы заказчика», – отметил Кирилл Залесский. В рамках дискуссии было высказано предложение о необходимости проведения встреч с презентацией конкретных кейсов резидентов ПВТ перед белорусскими предприятиями. «Нам важно наладить продуктивный диалог между заказчиками цифровизации в лице предприятий и подрядчиками в лице компаний ПВТ», - сделал акцент Кирилл Залесский.

Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова рассказала о том, что уже сделано с момента подписания Указа Президента Республики Беларусь № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» и что планируется реализовать. Анна Рябова рассказала о механизмах пилотирования проектов, возможностях «витрины цифровых проектов».

Основная часть мероприятия прошла в формате открытого диалога, в ходе которого представители резидентов Парка высоких технологий активно задавали интересующие и волнующие их вопросы, касающиеся защиты персональных данных, «витрины цифровых проектов», поиска заказчиков, эффективного канала общения, развития общих подходов в вопросах цифровой трансформации и многого другого.