БГУ и СПбГУ обсудили вопросы сотрудничества в области цифровых технологий

Вопросы сотрудничества в области цифровых технологий обсудили БГУ и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Переговоры состоялись с участием проректора по научной работе Андрея Блохина, начальника Центра информационных технологий Виктора Кочина, начальника Главного управления образовательной деятельности Натальи Морозовой, декана ФПМИ Юрия Орловича и заместителя начальника управления международных связей Владимира Галынского. Российскую делегацию представили проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко и директор Центра развития электронных образовательных ресурсов Анастасия Ковальчук, сообщает пресс-служба вуза.

Стороны обменялись информацией об основных направлениях деятельности и цифровой трансформации образовательного процесса вузов, а также обсудили обеспечение цифровой безопасности. Виктор Кочин детально рассказал об опыте БГУ в организации обучения с применением информационно-коммуникационных технологий в период пандемии Covid-19. В свою очередь Владимир Старостенко поделился опытом создания и развития онлайн-курсов преподавателей СПбГУ, к которым могут получить доступ не только студенты, но и все интернет-пользователи.

Стороны также рассмотрели возможность организации работы над совместными образовательными онлайн-программами и взаимодействия в области подготовки специалистов IT-профиля.

Отметим, сотрудничество БГУ и СПбГУ осуществляется с 2000 года в рамках официального Соглашения. Так, сегодня ученые-химики двух вузов работают над совместным проектом «Синтез поверхностно-активных мономеров и полиэлектролитов заданного строения для задач «зеленой химии». Также взаимодействие университетов ведется по направлениям: философия, социокультурные коммуникации, журналистика, лингвистика, география, юриспруденция и физика. Сотрудники БГУ принимают участие в заседании Совета по защите диссертаций Санкт-Петербургского государственного университета.