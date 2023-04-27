Уязвимость в GPT-4 открыла неограниченный бесплатный доступ к нейросети

Разработчик под ником xtekky представил проект GPT4Free — набор инструментов, предоставляющих бесплатный и почти неограниченный доступ к чат-боту на базе GPT-4 и его предшественнику GPT-3.5. Эксплойт был разработан методом обратного проектирования, которое помогло обнаружить уязвимость в API нейросети.

Базовый тариф GPT-4 составляет $0,03 за 1000 токенов «подсказок» (примерно 750 слов) и $0,06 за 1000 токенов «завершения» (также около 750 слов). Доступ к GPT-3.5 обходится дешевле — $0,002 за 1000 токенов. Эксплойт GPT4Free не обходит механизмы платного доступа к платформе OpenAI, а «обманывает» API, заставляя платформу считать, что запросы поступают от ресурсов, к которым привязаны платные учётные записи: поисковой системы You.com, платформы для написания текстов WriteSonic и чат-бота Quora Poe.

В свою защиту разработчик заявляет, что GPT4Free предназначен для работы только в «образовательных целях». Он также заявил, что будет пытаться продолжить работу над проектом, даже если его попробуют засудить. По всей вероятности, оказавшиеся жертвами GPT4Free ресурсы в обозримом будущем ликвидируют бреши безопасности и закроют доступ для инструмента — исходный код проекта может удалить и GitHub, но это только подстегнёт его последователей.

Доступ к нейросети GPT-4 пока ограничен, и это затрудняет возможность её испытать для всех любопытствующих. Эксперты называют её одной из наименее прозрачных разработок OpenAI, и компания до сих пор не сообщила, когда платформа появится в открытом доступе. Не исключено, что впоследствии OpenAI придётся активно отбиваться от «пиратских» попыток добраться до ресурсов нейросети.