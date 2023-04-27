В России хотят обязать регистрировать электросамокаты

Поправки, которые депутаты Госдумы разработали для закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», в случае принятия приведут к необходимости регистрации электосамокатов и получения для них номерных знаков.

Если точнее, вопрос касается всех средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в первую очередь это важно именно в случае электросамокатов, так как их доля среди СИМ наибольшая.

Также идёт работа над изменениями в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающими ужесточение ответственности за нарушения ПДД водителями таких транспортных средств. Документы уже направлены на получение отзыва в правительство.

Если первая поправка будет принята, владелец СИМ должен будет в течение 10 дней с момента покупки поставить транспортное средство на учёт. Сделать это можно будет онлайн без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции.

После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается

Наличие номерных знаков позволит определять владельца СИМ в случае ДТП. Сейчас это делать весьма сложно из-за использования шлемов. Для статистики, в прошлом году, по данным МВД, с участием СИМ произошло 941 ДТП, в которых погибли 19 человек. В 2021 году аварий с участием СИМ было 672, в 2020 году — 410, в 2019 — 142.

Что касается второго законопроекта, относящегося к ужесточению ответственности, к примеру, за управление незарегистрированным СИМ водителю будет грозит штраф в размере 500-800 рос. рублей, а при повторном нарушении он составит уже 5000 рос. рублей. Аналогичный штраф ждёт владельца в случае оставления места ДТП или за управлением СИМ в состоянии алкогольного опьянения.