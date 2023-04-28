ИИ-генератор изображений Microsoft Designer вышел в открытый доступ

Основанный на алгоритмах искусственного интеллекта генератор изображений Microsoft Designer стал общедоступной платформой, пользоваться которой может любой желающий — достаточно войти в свой аккаунт системы Microsoft.

Работа с Microsoft Designer начинается либо с загрузки собственного изображения, либо с генерации картинки по описанию. Есть также возможность создать слайд с заданным текстом в соответствии с набором шаблонов. Поддерживаются функции редактирования: перед получением окончательного результата можно внести в макет некоторые правки, например, изменить размер или начертание текста. При изменении размера картинки макет подстраивается под новый формат.

Microsoft Designer создан с расчётом на экспорт в социальные сети: шаблоны оптимизированы для выгрузки в Instagram и Facebook — всего около 20 платформ. Нейросеть может помочь в создании описания загруженного пользователем изображения, подобрать хештеги для него или произвести публикацию прямо из Designer.

Генерируемые ИИ изображения сегодня являются своеобразным «Диким Западом» с позиции авторского права — оно признается только в той части работы, которую совершает человек. Любопытно, что Microsoft разделяет эту позицию, заявляя, что не претендует ни на авторство контента, загружаемого пользователями, ни на авторство генерируемых изображений. Корпорация не ограничивает пользователей в коммерциализации этих изображений и, вместе с тем, возлагает на них всю ответственность за принимаемые ими решения по продаже таких картинок.

Microsoft планирует добавить Designer в браузер Edge наряду с инструментом Image Creator. При просмотре лент Twitter или Facebook в Edge и создании публикаций Designer может предложить дополнить их своими изображениями, чтобы оживить её. Кроме того, в планах Microsoft — новые функции редактирования изображений с ИИ. К примеру, можно будет убрать с головы человека корону или заменить её бейсболкой. Появится также функция смены фона, аналогичная той, что уже есть в Adobe Photoshop. Наконец, Microsoft Designer будет работать по freemium-модели: некоторые возможности станут доступными только для подписчиков Microsoft 365.