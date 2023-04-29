Amazon разрабатывает мощную ИИ-платформу для голосового помощника Alexa

Amazon работает над более «обобщённой и способной» большой языковой моделью искусственного интеллекта для голосового помощника Alexa, сообщил в ходе квартального финансового отчёта генеральный директор компании Энди Джесси (Andy Jassy).

Большая языковая модель, аналогичная ИИ-платформе в основе ChatGPT, представляет собой алгоритм глубокого обучения, способный распознавать, обобщать и генерировать текст и другой контент, используя большие объёмы полученной при обучении текстовой информации. Этот проект, заявил глава компании, поможет Amazon достичь одной из важнейших для себя целей — создать «лучшего в мире личного помощника». Задача непростая, но её упрощает широкое распространение Alexa с её «парой сотен миллионов конечных точек».

«У нас есть большая языковая модель, но мы разрабатываем гораздо более крупную, более обобщённую и способную. И думаю, это значительно ускорит наше видение разработки лучшего в мире личного помощника. Думаю, за этим стоит значительная бизнес-модель», — заявил Джесси. Он также напомнил, что Amazon уже не первый год активно инвестирует в технологии ИИ, позволяя использовать эти наработки и другим игрокам: недавно был запущен инструмент Bedrock для интеграции различных ИИ-платформ в приложения сторонних разработчиков.