В Москве запретили запускать дроны

Как сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня запрещены полёты практически всех беспилотных летательных аппаратов. Под запрет попали как частные дроны, так и коммерческие.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", - сообщается в канале.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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