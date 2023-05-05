В WhatsApp появилось несколько новых функций

Разработчики приложения WhatsApp представили несколько новых функций.
У опросов появятся три новые функции, благодаря которым участникам чата будет проще собирать информацию и принимать совместные решения.
- Создание опросов с выбором одного ответа. Теперь создатели опросов могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр «Разрешить несколько ответов».
- Поиск опросов по чатам. Когда вам не удаётся поучаствовать в опросе сразу, найти его в чате позднее бывает непросто. Чтобы решить эту проблему, мы добавили возможность искать опросы с помощью фильтра, как сообщения с фото, видео или ссылками. Для этого перейдите на вкладку «Чаты», нажмите «Поиск» и выберите фильтр «Опросы» — найденные результаты появятся в виде списка.
- Получение уведомлений о результатах. Теперь вы будете получать уведомления о том, сколько человек уже проголосовали в вашем опросе. Так вам будет удобнее отслеживать результаты.
Медиа в WhatsApp можно легко пересылать между группами. Например, когда близкий человек делится с вами фотографией, вы можете переслать её знакомым. При этом не всегда удается сразу прокомментировать своё пересланное сообщение, поскольку адресаты могут ответить на него в ту же минуту.
Чтобы предотвратить такие ситуации, мы добавили возможность пересылать фото и видео вместе с подписью, которую вы можете оставить, удалить или заменить на собственную. А если подписи нет, её можно ввести перед пересылкой.
Пользователи отправляют не только фото и видео, но и документы, которым тоже иногда нужны пояснения. Теперь вы можете добавить подпись к любому документу, которым хотите поделиться, — будь то новостная статья, рабочий файл или что-то ещё.
В ближайшие недели обновление станет доступно всем пользователям.
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