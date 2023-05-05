В WhatsApp появилось несколько новых функций

Разработчики приложения WhatsApp представили несколько новых функций.

У опросов появятся три новые функции, благодаря которым участникам чата будет проще собирать информацию и принимать совместные решения.

Создание опросов с выбором одного ответа. Теперь создатели опросов могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр «Разрешить несколько ответов».

Теперь создатели опросов могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр «Разрешить несколько ответов». Поиск опросов по чатам. Когда вам не удаётся поучаствовать в опросе сразу, найти его в чате позднее бывает непросто. Чтобы решить эту проблему, мы добавили возможность искать опросы с помощью фильтра, как сообщения с фото, видео или ссылками. Для этого перейдите на вкладку «Чаты», нажмите «Поиск» и выберите фильтр «Опросы» — найденные результаты появятся в виде списка.

Когда вам не удаётся поучаствовать в опросе сразу, найти его в чате позднее бывает непросто. Чтобы решить эту проблему, мы добавили возможность искать опросы с помощью фильтра, как сообщения с фото, видео или ссылками. Для этого перейдите на вкладку «Чаты», нажмите «Поиск» и выберите фильтр «Опросы» — найденные результаты появятся в виде списка. Получение уведомлений о результатах. Теперь вы будете получать уведомления о том, сколько человек уже проголосовали в вашем опросе. Так вам будет удобнее отслеживать результаты.

Медиа в WhatsApp можно легко пересылать между группами. Например, когда близкий человек делится с вами фотографией, вы можете переслать её знакомым. При этом не всегда удается сразу прокомментировать своё пересланное сообщение, поскольку адресаты могут ответить на него в ту же минуту.

Чтобы предотвратить такие ситуации, мы добавили возможность пересылать фото и видео вместе с подписью, которую вы можете оставить, удалить или заменить на собственную. А если подписи нет, её можно ввести перед пересылкой.

Пользователи отправляют не только фото и видео, но и документы, которым тоже иногда нужны пояснения. Теперь вы можете добавить подпись к любому документу, которым хотите поделиться, — будь то новостная статья, рабочий файл или что-то ещё.

В ближайшие недели обновление станет доступно всем пользователям.