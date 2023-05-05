В Беларуси пройдет университетский киберспортивный турнир по Dota 2

В Беларуси стартовала регистрация на участие в студенческом киберспортивном турнире – Universus, организаторами которого стали Белорусская ассоциация компьютерного спорта, Министерство образования Республики Беларусь, компания А1 и Республиканский центр физического воспитания и спорта.

Турниру предшествовало «Студенческое дерби» по Dota 2 между лучшими командами Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета физической культуры и спорта, состоявшееся в марте 2022 года под эгидой Ассоциации. Теперь же масштаб события расширился до уровня всей страны: к участию в студенческом турнире Universus приглашаются 50 учреждений высшего образования из городов Беларуси.

Подать заявку на участие учреждения образования могут до 18 мая включительно. Сколько команд сможет выставить то или иное учреждение, определяется квотами в зависимости от количества студентов, которые в нем учатся.

Четыре команды – от учреждений с общей численностью обучающихся более 10 000 студентов;

Две команды – от учреждений с общей численностью обучающихся от 5 000 до 10 000 студентов;

Одна команда – от учреждений с общей численностью обучающихся до 5 000 студентов.

Первый этап турнира Universus пройдет с 22 мая по 28 мая в онлайн-формате. По итогам данных квалификации 16 лучших команд будут отобраны для участия в LAN-финале. Он состоится 3 и 4 июня в Минске. Для участников это означает возможность играть на оборудовании профессионального уровня, а для зрителей – своими глазами увидеть все события финала и вживую поддержать друзей и команду своего учреждения. Командам из других городов организаторы оплатят проживание и питание на время участия в турнире.

Обладатели призовых мест поделят между собой выигрыш в размере 1750 белорусских рублей. 1000 рублей получат победители турнира; команды, занявшие второе и третье места – 500 и 250 рублей соответственно.

Все желающие смогут следить за событиями турнира Universus не только вживую, но и в режиме онлайн: трансляции будут вестись на видеосервисе VOKA, стриминговом сервисе Twitch и в сообществе Белорусской ассоциации компьютерного спорта в VK.

Зарегистрировать свою команду для участия в Universus можно через ответственное лицо в вашем учреждении высшего образования, контакты которых в ближайшее время будут опубликованы в сообществе VK Белорусской ассоциации компьютерного спорта.