В Twitter появятся функции голосовых и видеовызовов

Владелец Twitter Илон Маск раскрыл подробности о новых функциях в соцсети, включая добавление звонков и зашифрованных сообщений.

В прошлом году Маск сообщил о планах «Twitter 2.0 The Everything App», в котором, по его словам, будут такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и платежи. «Скоро будет голосовой и видеочат, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в своем твите.

Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в единую систему Meta, Facebook и Instagram, которые имеют аналогичные функции.