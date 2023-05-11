В России вышла книга, написанная с помощью GPT-4

В России вышла книга «Скайнет в эпоху киберпанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке», написанная кофаундерами Web-3 платформы Bithoven Антона Платунова и Андрея Глебова в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4. Она вышла в сервисе электронных и аудиокниг «Литрес».

"Мы находимся на заре цифровой революции, которая привела к ожесточенной гонке между людьми за использование возможностей технологий. К чему это может привести? Как это повлияет на современное общество? Какую ответственность мы несем? Наша книга попытается ответить на эти вопросы, исследуя две переплетающиеся сюжетные линии. Первая - это захватывающая научно-фантастическая история, в которой мы увидим будущее глазами мощного искусственного интеллекта GPT-4.

Эта история будет посвящена проблемам и чудесам, порождёнными мощными ИИ, квантовыми вычислениями и робототехникой. Вторая сюжетная линия, философская и образовательная по своей сути, будет посвящена сложностям адаптации к быстрым темпам технологических изменений, потенциальным последствиям ИИ и автоматизации, а также этическим дилеммам, связанным с созданием разумных машин. Опираясь на реальные примеры и передовые инновации, мы рассмотрим, как общество может наилучшим образом адаптироваться к этим стремительным изменениям", - рассказывается в аннотации книги.