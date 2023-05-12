Илон Маск нанял нового генерального директора для Twitter

Илон Маск возглавляет сразу несколько передовых компаний, и ввиду его серьезной загруженности эффективность управления страдает – об этом сам Маск писал в Twitter. Писал – и искал себе замену на пост нового гендиректора Twitter. И вот сейчас замена нашлась.

«Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она начнет [работать] через [примерно] 6 недель!», – написал Маск в Twitter и добавил, что после ухода с поста гендиректора займет пост исполнительного председателя и технического директора Twitter, а также будет курировать разработку ПО и заниматься задачами развития сетевой инфраструктуры социальной сети.

Кто новая гендиректор Twitter – знает, судя по всему, только сам Маск и посвященные в дело поиска кандидатуры нового управленца.