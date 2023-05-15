МТС запустил подписку на онлайн-кинотеатр Иви

МТС предлагает подключить новую услугу «Подписка Иви». Она открывает доступ к большой коллекции фильмов, сериалов и мультфильмов. При подключении первые 14 дней пользоваться онлайн-кинотеатром Иви можно бесплатно, далее стоимость составит 6,99 рубля в месяц. При этом интернет-трафик МТС в рамках услуги не тарифицируется.

Новая услуга «Подписка Иви» — это комфортный способ просмотра фильмов, сериалов, телепередач и мультфильмов в отличном качестве, в том числе Full HD и 4K. В любую минуту можно ставить видео на паузу, отмотать на нужный момент, а система рекомендаций поможет выбрать подходящий контент. Вам будут доступны новинки со всего мира, сериалы производства Иви, популярные многосерийные проекты из Турции и Кореи. При этом абоненты МТС могут параллельно смотреть фильмы с одного аккаунта на 5 устройствах: мобильных телефонах, планшетах, телевизорах и т.д.

Подключить услугу «Подписка Иви» можно с помощью USSD *989# или приложения «Мой МТС». «Подпиской Иви» могут воспользоваться абоненты всех тарифов МТС, кроме гостевых. Трафик МТС при просмотре онлайн-кинотеатра не расходуется.

При первом подключении услуга «Подписка Иви» в течение 14 дней предоставляется абонентам МТС бесплатно. Далее ее стоимость составит 6,99 рубля в месяц. Услуга оплачивается с абонентского номера пользователя.

Более подробная информация об услуге «Подписка Иви» — здесь.