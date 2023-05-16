X Corp. Илона Маска совершила первое приобретение, купив сервис Laskie

X Corp. Илона Маска, материнская компания Twitter , совершила свое первое приобретение. Им оказался сервис по подбору технических специалистов под названием Laskie.

Сделка, которая частично заключалась в акционерном капитале и частично в наличных, недавно была закрыта. Компания Laskie подбирает технических специалистов для потенциальных работодателей. На официальном сайте компании Laskie говорится, что ее инструмент может «подтвердить взаимный интерес, установить четкие ожидания и обеспечить прозрачность процесса найма».

Это одно из первых крупных приобретение миллиардера с тех пор, как в октябре он купил сервис социальных сетей Twitter за 44 миллиарда долларов. Илон Маск недавно заявил, что планирует превратить Twitter во всеобъемлющее приложение с множеством функций для привлечения новых пользователей, включая финансовые услуги.

По состоянию на понедельник, 15 мая, на сайте Laskie появилось сообщение о том, что «платформа Laskie больше недоступна».