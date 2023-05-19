В Epic Games Store стартовала распродажа игр

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала уже традиционная мегараспродажа и первая из четырёх раздач тайных игр, а также появилась новая система вознаграждений.

В течение ближайшей недели пользователи Epic Games Store могут бесплатно прикрепить к своей библиотеке стандартное издание курьерского экшена Death Stranding от Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) и его студии Kojima Productions.

В рамках мегараспродажи можно приобрести свыше 850 игр со скидкой вплоть до 95 % . К покупкам стоимостью от 899 рос. рублей применим купон Epic на дополнительную скидку в размере 25 %.

Мегараспродажа Epic Games Store закончится 15 июня в 18:00. 

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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