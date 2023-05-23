В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений

В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений. Теперь пользователи смогут исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки.

Ваши собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием.

В ближайшие недели функция станет доступна всем пользователям.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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