В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений. Теперь пользователи смогут исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки.

Ваши собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием.

В ближайшие недели функция станет доступна всем пользователям.