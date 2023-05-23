Meta оштрафовали на рекордные €1,2 млрд за передачу данных пользователей из ЕС в США

Meta оштрафована на рекордную сумму в размере €1,2 млрд за несоблюдение Общего регламента ЕС по защите персональных данных (GDPR) и отправку пользовательских данных резидентов ЕС в США без обеспечения надлежащих гарантий их защиты от доступа со стороны местных властей. Также компания получила предписание прекратить передачу данных. В ЕС считают, что это подвергает граждан риску нарушения неприкосновенности частной жизни.

Постановление было вынесено Комиссией по защите данных Ирландии (DPC), которая заявила, что существующая правовая база для передачи данных в США «не устраняет риски для основных прав и свобод» пользователей Facebook в ЕС. Штраф превышает предыдущий рекорд в 746 миллионов евро, взысканный Евросоюзом с Amazon в 2021 году за аналогичные нарушения конфиденциальности. Передача данных в США имеет решающее значение для обширной деятельности Meta по таргетированию рекламы, которая опирается на обработку многочисленных потоков персональных данных пользователей. В прошлом году Meta заявила, что она рассмотрит возможность закрытия Facebook и Instagram в ЕС, если не сможет отправлять данные обратно в США. Это предупреждение политики ЕС расценили как очевидную угрозу. «Meta не может шантажировать Евросоюз, заставляя его отказаться от своих стандартов защиты данных», — заявил законодатель ЕС Аксель Восс (Axel Voss).

Ранее такие передачи данных были защищены трансатлантическим пактом, известным как «Щит конфиденциальности». Однако в 2020 году этот договор был признан недействительным после того, как высший суд ЕС установил, что он не обеспечивает достаточной защиты данных граждан ЕС. Хотя Meta теперь получила запрет на передачу данных, есть ряд оговорок, которые выгодны американскому гиганту социальных сетей. Во-первых, постановление относится только к данным Facebook и не затрагивает Instagram и WhatsApp. Во-вторых, существует пятимесячный период, прежде чем Meta должна будет прекратить передачу данных, срок которого истекает 22 октября. Наконец, в-третьих, ЕС и США в настоящее время ведут переговоры о новой политике передачи данных, которая может быть заключена уже этим летом.

Несмотря на рекордный размер штрафа, эксперты выразили сомнение в том, что он изменит что-либо фундаментальное в практике конфиденциальности Meta. «Штраф за парковку в миллиард евро не имеет никакого значения для компании, которая зарабатывает гораздо больше миллиардов на незаконной парковке», — сказал Джонни Райан (Johnny Ryan), старший научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам, в интервью The Guardian.