Беларусь предложила странам СНГ модельный закон о регулировании ИИ

Беларусь разработала и предложила странам СНГ модельный закон о регулировании искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов во время дискуссии "Этика и регулирование искусственного интеллекта на пространстве ЕАЭС", которая состоялась 25 мая в Москве на полях II Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.

Сергей Кругликов сообщил, что институт выиграл конкурс на разработку проекта данного закона. Документ уже был представлен в мае на заседании экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Получить право разработки такого модельного закона - свидетельство высокого уровня доверия к нашей стране", - отметил он.

"Разработка модельного закона об искусственном интеллекте является формированием системы правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий искусственного интеллекта. Конечно же, это все направлено на благо развития экономик наших стран", - сказал генеральный директор Объединенного института проблем информатики.

Он также перечислил основные задачи этого модельного закона: "Во-первых, это создание благоприятных правовых и организационных условий для развития технологий искусственного интеллекта, содействие инвестициям в исследования и инновации в области искусственного интеллекта. Во-вторых, это формирование единого рынка законных, безопасных и заслуживающих доверия приложений на основе искусственного интеллекта. Это также содействие развитию доступных экосистем искусственного интеллекта с цифровой инфраструктурой, осуществление трансграничного и, возможно, межсекторального сотрудничества в целях достижения прогресса ответственным управлением доверенным искусственным интеллектом, формирование позитивной повестки при внедрении технологий искусственного интеллекта.

И обязательный вопрос - повышение цифровой грамотности населения, а также соответствующих управленцев в государственных органах. Следующий момент - обеспечение справедливого и оптимального баланса интересов между всеми участниками общественных отношений в области искусственного интеллекта. Конечно же, гарантированная безопасность использования и размещения систем искусственного интеллекта и их внедрения. И наконец, создание гибких механизмов, позволяющих динамично адаптировать правовую основу".

"То есть мы говорим, что модельный закон об искусственном интеллекте в странах СНГ должен стать таким опережающим механизмом по использованию современных информационных технологий", - резюмировал Сергей Кругликов.

"Сейчас модно говорить "умные города", "умные производства", "умное здравоохранение" и так далее: все равно мы будем сталкиваться с интеллектуальными системами. И мы акцентируем внимание на том, чтобы эти системы были проверенными", - добавил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.