Резиденты ПВТ представили разработки на форуме «Здравоохранение Беларуси – 2023»

В Минске проходит международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси – 2023». Собственные продукты в сфере медтеха представляют компании-резиденты Парка высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка.

Так, компания «ГудСофт» презентует систему управления качеством для предприятий фармацевтической отрасли «IQ-TERM». Она позволяет автоматизировать получение и анализ информации, обеспечивает полноту и целостность данных, сокращает время и затраты на обучение и подготовку персонала, выявляет проблемы на ранних стадиях.

Компания «Фотэк» демонстрирует лазерные инструменты и оборудование для хирургии.

Компания «КометаРад» в свою очередь делится собственной разработкой программно-аппаратного комплекса обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения медицинских диагностических изображений «3D MeD».