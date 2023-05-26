В ПВТ создается Секретариат Наблюдательного совета

В структуре Парка высоких технологий создается новое госучреждение – Секретариат Наблюдательного совета. Об этом сообщается в постановлении Совета министров Беларуси №340 от 24 мая.

Секретариат будет подотчетен Совету Министров Республики Беларусь. А также подконтролен Наблюдательному совету, а значит, осуществлять свою деятельность в соответствии с его решениями. Секретариат будет иметь статус некоммерческий организации и обладать собственным имуществом.

Основными целями деятельности Секретариата являются развитие благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высоких технологиях, совершенствование организационно-экономических и социальных условий для увеличения экспорта высокотехнологичных товаров (работ, услуг), привлечения инвестиций.

Стоит отметить, что некоторая часть положений документа не раскрывается. Данные пункты помечены грифом «для служебного пользования»