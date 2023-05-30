Представлена приключенческая игра, полностью созданная ИИ

Компания Luden.io представила новую игру — Generated Adventure. В ней каждый аспект: от художественного оформления и сюжета до диалогов, персонажей, локаций и музыки, был создан с использованием таких инструментов искусственного интеллекта, как Stable Diffusion, Midjourney и ChatGPT.

Generated Adventure представляет собой приключенческую онлайн-игру, созданную, по словам разработчиков, с применением «всех генеративных систем, которые мы смогли найти». Олег Чумаков из Luden.io говорит, что команда задействовала Stable Diffusion и Midjourney при поиске вдохновения и разработке различных игровых объектов, локаций и персонажей.

Поскольку игра была разработана для гейм-джема, посвящённого теме доставки, ChatGPT был использован для создания истории (включая диалоги), вращающейся вокруг возвращения объектов их законным владельцам в созданных разработчиками компактных локациях.

Идея состояла в том, чтобы попытаться создать всю игру, используя системы на основе ИИ, кроме непосредственно движка — им стал Defold, который не требует много ресурсов и полностью готов для работы в интернете. Анимация персонажей была выполнена при помощи Photoshop, так как создать анимационные спрайты с помощью Midjourney у разработчиков не получилось. Команда также использовала AIVA, инструмент для написания музыки на основе ИИ.