В России запустили новую соцсеть

В России появилась новая рекомендательная социальная сеть Norm. Как говорится в пресс-релизе, эта платформа предназначена для «нормальных людей».

Создателями соцсети выступили люди, ответственные за выход «Грустнограма», появившегося в марте 2022 года. Norm предлагает новых подход к продвижению личных блогов, брендов и бизнесов, но только тех, которые были отмечены пользователями как полезные.

Главной особенностью сервиса называются максимально точные рекомендации специалистов, товаров или услуг от пользователей, которые будут отвечать за них своей репутацией, отображаемой в профиле.

«В основе Norm лежат две простые идеи. Первая — на смену паразитическому тренду на бесконечные прогревы и обучению продажам на «большие чеки» за большие чеки, создать тренд на качество самих продуктов. Вторая — персонализированное пространство рекомендаций. Я хочу видеть рейтинг, основанный на мнении близких мне людей, которое ценно для меня, а не «среднюю температуру по больнице с ботами», — сообщил основатель Norm Александр Токарев.

Приложение Norm доступно для iOS и Android. Попасть в социальную сеть можно только по инвайту.