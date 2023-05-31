МТС открыл регистрацию в бесплатную онлайн-школу #НаучиСвоихБлизких

МТС объявляет набор в бесплатную онлайн-школу #НаучиСвоихБлизких для людей старшего поколения. Стать слушателями могут жители любого региона Беларуси, кому необходима помощь в освоении смартфонов и планшетов.

Обучение будет проходить 2 раза в неделю онлайн через платформу Zoom, так что к занятиям студенты старшего возраста могут подключаться вместе с родными и близкими не выходя из дома. Курс состоит из 10 уроков по 1,5 часа.

В онлайн-школе слушатели научатся пользоваться всеми возможностями гаджетов:

  • загружать приложения; 
  • оплачивать онлайн коммунальные платежи;
  • заказывать электронные талоны к врачам;
  • делать покупки в интернет-магазинах;
  • выписывать онлайн газеты и журналы;
  • пользоваться социальными сетями и общаться в мессенджерах;
  • пользоваться сервисами МТС.

Кроме того, одно из занятий посвящено теме кибербезопасности. Преподаватели расскажут, как можно распознать интернет-мошенников, вести себя при разговоре с ними и чего делать не стоит для собственной онлайн-безопасности. На данную тему специально для онлайн-школы разработан стикерпак в Telegram, чтобы потом использовать при общении в мессенджере.

После прохождения обучения все учащиеся пройдут онлайн-тест и получат сертификат от МТС. Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке, в салонах связи МТС или по телефону +375 29 250 35 26. Обучение бесплатное!

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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