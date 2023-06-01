МТС запустил три новых тарифных плана

МТС представил три новых тарифных плана. Предложение «#ВсёСупер» дает возможность активно общаться без ограничений и пользоваться безлимитным мобильным интернетом. А тарифы «Заботливый» и «Приветливый» позволяют выгодно звонить внутри сети от 4,90 рубля в месяц.

Тарифный план «#ВсёСупер» предоставляет безлимит звонков во все сети мобильных операторов Беларуси и безлимит мобильного интернета на неограниченной скорости.

В рамках акции «Супер лето» в течение первых 180 дней после подключения, абонентская плата на тарифе «#ВсёСупер» составит 19,90 рубля в месяц, далее — 31,90 рубля в месяц. Бонусом идет 100%-я скидка на услугу «Подписка Иви», которая позволит первые 30 дней после подключения номера бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Иви. Далее стоимость составит 6,99 рубля.

Предложение доступно только для новых абонентов. Воспользоваться им можно по 31 июля 2023 года.

«Заботливый» — это социальный тариф, который предоставляет услуги мобильной связи отдельным категориям граждан на льготных условиях. Он доступен для подключения людям, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I и II группы, а также детям-инвалидам. За 5,90 рубля в месяц абонентам будут доступны безлимит минут исходящих звонков внутри сети МТС и 100 МБ мобильного интернета.

Тариф «Приветливый» также позволяет экономить на звонках внутри сети. Здесь в абонентскую плату включены 100 минут исходящих звонков на другие номера МТС и 100 МБ интернет-трафика. Ежемесячная плата по тарифу составит 4,90 рубля в месяц.

Подробнее о тарифном плане «#ВсёСупер» смотрите на сайте. Об акции «Супер лето» — здесь. О «Заботливый» — здесь, информация о тарифе «Приветливый» — здесь.