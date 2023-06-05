Стартовал прием заявок на международный детский конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge, сообщает БЕЛТА.

Интеллектуальное состязание призвано популяризировать технологии искусственного интеллекта среди детей и молодежи, оно поможет каждому ребенку повысить свои навыки в этой области, решая технологические задачи бизнеса.

Конкурс состоит из трех этапов: квалификационного, командного и финального. Претенденты будут соревноваться по направлениям: медицина, креативная индустрия, эффективное производство, анализ изображения и видео, сельское хозяйство.

Уже сейчас участники до 18 лет, в том числе из Беларуси, могут подать заявку и попасть на квалификационный этап, который продлится до 27 сентября включительно. На этом этапе конкурсантам нужно решить индивидуальные задачи и получить наибольшее количество баллов. Также они смогут принять участие в буткемпах и изучить полезные материалы, которые помогут добиться высоких результатов. Кроме того, каждый участник сможет пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящее направление для прохождения квалификационного этапа. Свой индивидуальный результат можно будет улучшить даже после прохождения в командный этап.

Все конкурсные задания представляют собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом. В 2021 году в международном конкурсе для детей по искусственному интеллекту приняли участие более 26 тыс. человек, в том числе представители таких стран, как Армения, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Нигерия, Пакистан, Филиппины.