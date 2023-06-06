Apple представила Vision Pro — AR/VR-гарнитуру за $3499

Компания Apple представила Vision Pro — гарнитуру смешанной реальности, которая сочетает функции дополненной реальности (Augmented reality, AR) и виртуальной реальности (Virtual reality, VR). Слухи об этом устройстве ходили долгие годы.

Новинка в первую очередь позиционируется в качестве AR-гарнитуры, однако она позволяет полностью переключаться в режим трёхмерной виртуальной реальности с помощью специального аналогового колеса, похожего на колёсико часов Apple Watch. В комплекте Vision Pro не предусмотрено физических контроллеров. Всё управление и перемещение между приложениями осуществляется с помощью взгляда, жестов, а также голосовых команд.

В составе гарнитуры используются пять сенсоров, 12 камер и дисплей. Новинка оснащена активной системой охлаждения и встроенными наушниками Audio Pods с поддержкой пространственного звука.

Оголовье гарнитуры выполнено из тканевого материала и использует модульную конструкцию, которая подойдёт под разные типы и размеры голов пользователей. На самой гарнитуре находятся всего несколько кнопок управления — для фотографий и записи видео, а также специальный переключатель между AR и VR. Оголовье регулируется по размеру.

Компания Zeiss разработала для гарнитуры специальные магнитные оптические накладки, которые крепятся к гарнитуре, благодаря им устройством могут пользоваться и люди, которые носят очки.

Гарнитура Apple Vision Pro оснащена внешним аккумулятором на проводе, который необходимо носить на поясе или в кармане. Одного заряда хватает до двух часов использования. При желании устройство можно подключить к блоку питания. Интересной особенностью новинки является внешний цифровой дисплей EyeSigh, который будет отображать глаза пользователя, что позволит людям вокруг понимать, находится ли пользователь внутри виртуальной реальности.

Новинка обладает впечатляющими характеристиками. В площади одного пикселя экрана iPhone экран гарнитуры Vision Pro вмещает сразу 64 пикселя. За счёт этого на дисплей устройства, состоящего из двух панелей (по одной на каждый глаз) выводятся 23 млн пикселей. Новинка поддерживает разрешения более 4K и обладает поддержкой HDR.

В устройстве применяются два процессора. Основным служит чип M2. Компанию ему составляет вспомогательный процессор R1, отвечающий за работу 12 камер, пяти сенсоров и шести микрофонов. Чип M2 отвечает за производительность Vision Pro, R1 — за функции погружения пользователя в AR или VR.

Операционная система VisionOS гарнитуры Apple Vision Pro может показаться знакомой пользователям iOS и iPadOS. Она имеет домашний экран, на который выводятся иконки различных приложений и виджетов. Фон под иконками прозрачный, поэтому при использовании устройства будет казаться, что они парят в воздухе. Каждый элемент интерфейса прописан в 3D, от них падают тени. Окна открытых приложений можно масштабировать под свой вкус и перемещать куда захочется. Графические элементы интерфейса отвечают на движения глаз пользователя, для выбора определённого приложения нужно поработать руками. Например, соприкоснуться двумя пальцами руки для подтверждения, или потереть их для прокрутки. Также можно приблизить окно, поведя рукой в свою сторону.

На виртуальный экран Vision Pro в разрешении 4K также можно выводить экран с Mac. Устройство поддерживает трекпад Magic Trackpad и клавиатуру Magic Keyboard. Иными словами, с Vision Pro можно использовать Bluetooth-аксессуары. Новинка также поддерживает специальную версию FaceTime, которая позволяет видеть цифровые версии вашего собеседника при звонках один на один. Новые собеседники добавляются на цифровой интерфейс в виде цифровых плавающих в воздухе аватаров.

Vision Pro также работает как персональный кинотеатр. Можно настроить размер экрана, а операционная система устройства затемнит окружающее пространство и включит функцию пространственного звука. На устройстве можно смотреть 3D-фильмы. В качестве демонстрации Apple показала сцену из фильма «Аватар: Путь воды» в 3D-формате.

Vision Pro поддерживает библиотеку игр Apple Arcade. Для управления потребуется контроллер. Компания обещает, что на старте продаж гарнитуры устройством будут поддерживаться сотни различных игр и множество различных приложений.

Apple называет Vision Pro «самым продвинутым электронным устройством». Для его разработки, которая длилась многие годы, были использованы свыше 5000 патентов. Новинка должна поступить в продажу в начале следующего года. Её стоимость составит $3499. Изначально новинка будет доступна только в США. Затем географию продаж по странам расширят.