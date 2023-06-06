Крупнейшую криптобиржу Binance и ее основателя обвинили в обмане инвесторов

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, незаконно работала в США, как утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США в новом судебном иске. В иске также фигурирует имя основателя биржи Чанпэна Чжао.

«Ответчики обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску», — говорится в иске, в котором также утверждается, что Binance и Чжао незаконно привлекали инвесторов, участвовали в нескольких незарегистрированных инвестиционных схемах и «обманывали акционерных, розничных и институциональных инвесторов в отношении предполагаемого наблюдения и контроля над манипулятивной торговлей на платформе Binance.US».

«Мы разочарованы тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила подать иск против Binance, — заявила Binance в ответ. — С самого начала мы активно сотрудничали с расследованиями SEC и усердно работали, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы».

Заявление Binance не опровергает большинство обвинений SEC. В Binance заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США «решила использовать грубую силу вместо продуманного подхода, требуемого этой динамичной и сложной технологией».

В иске SEC говорит, что Binance действовала как брокерско-дилерское, биржевое и клиринговое агентство без надлежащей регистрации. А токен BUSD, стейблкоин, выпущенный Paxos, а также токен Binance BNB были выделены агентством как ценные бумаги, которые на законных основаниях должны были быть зарегистрированы в агентстве. SEC утверждает, что главная цель заключалась в том, чтобы избежать регулирующего надзора.