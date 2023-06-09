AI-стартап Cohere привлек $445 миллионов инвестиций

Канадский стартап в области искусственного интеллекта Cohere привлек 270 миллионов долларов от венчурного капитала и стратегических инвесторов, включая Oracle Corp. и Nvidia Corp. В результате раунда финансирования общая сумма, привлеченная компанией, составила около 445 миллионов долларов. Базирующаяся в Торонто компания Cohere оценивается в $2,1–2,2 млрд, по словам человека, знакомого с этим вопросом, пишет Bloomberg.

После того, как Microsoft Corp. вложила 10 миллиардов долларов в OpenAI, произошел всплеск финансирования компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Кон сказал, что приоритетом для Cohere, которая создает и обучает модели искусственного интеллекта для корпоративных клиентов, не уступит много прав собственности или контроля одной компании.

«Мы не хотим отдавать большую часть нашей компании какому-то предприятию. Тогда нам нужно будет выполнять их пожелания», — рассказал президент и операционный директор Cohere Мартин Кон. «Мы хотим сделать это доступным как можно большему количеству компаний на облачной платформе».