Обновления «Виртуальной АТС» от А1: подключение на текущие тарифные планы, отправка SMS-визитки и улучшенная работа с входящими звонками

Одна из наиболее востребованных услуг А1 для бизнеса – облачное решение «Виртуальная АТС» – получила масштабное обновление с фокусом на удобство использования, простоту подключения и расширение возможностей работы с входящими звонками.

Благодаря гибкости сервиса запуск облачного решения максимально прост и доступен. Легко совмещайте на одном и том же номере и устройстве преимущества как услуги «Виртуальная АТС», так и тарифных планов А1, в том числе – предложения «Своё решение».

Кроме того, добавлена новая функция «Отпуск», что дает возможность легко отключать рабочие звонки в Личном кабинете сервиса и пользоваться своим номером на отдыхе, подключать роуминг, а потом так же просто переводить свой номер, или номер сотрудника в рабочий режим.

Одно из обновлений – функция «SMS-визитка» – позволяет отправлять сообщения новым абонентам, которые звонят на многоканальный номер компании впервые. SMS-визитка поможет новым или потенциальным клиентам получить больше полезной информацией о компании, актуальных акциях или ссылками на профиль в социальных сетях и т. д.

Новые функции сделали более удобной и обработку входящих вызовов. Теперь повторные звонки от внешних абонентов можно автоматически перенаправить на того же оператора, с которым они общались раньше, настроив интервал в Личном кабинете. А благодаря функции «Обратный звонок» абоненты могут запросить входящий вызов от компании. Для этого достаточно нажать клавишу «1» во время ожидания в очереди колл-центра – так будет сформирована заявка на «обратный звонок».

«Виртуальная АТС» – комплексное облачное решение для подключения умной телефонии в офисе, сочетающее в себе мобильные номера и телефоны, которые расположены в офисе. Клиентам не нужно приобретать специальное оборудование и оплачивать работу собственного IT-специалиста. Сервис оптимально подходит для организации взаимодействия любых подразделений, эффективен для работы колл-центров, интернет-магазинов, служб технической поддержки, диспетчерских служб и других организаций, сотрудникам которых необходимо активно общаться с клиентами по телефону. Он позволяет эффективно работать со звонками в многоканальном режиме, вести запись разговоров, собирать статистику и интегрировать полученные данные в CRM-системы «Битрикс24» и «amoCRM» для дальнейшего анализа.