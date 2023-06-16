Яндекс встроил нейросеть YandexGPT в приложение "Шедеврум"

Яндекс добавил в Шедеврум большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0). Благодаря этому пользователи могут получить в ответ на текстовый запрос не только картинки, но и содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. Это открывает ещё больше возможностей для творчества, веселья и подготовки полезного контента.

С помощью YandexGPT в Шедевруме можно написать короткий рассказ, сочинить слоган, объявление, приглашение на вечеринку и просто придумать весёлую шутку. Нейросети сформулируют заголовок и предложат варианты обложек — изображений, ранее сгенерированных пользователями Шедеврума. Готовые посты публикуются в общей ленте, где пользователи могут ставить им лайки, смотреть популярные работы и подписываться друг на друга.

Яндекс представил бета-версию приложения Шедеврум 5 апреля, и уже в день запуска оно возглавило топ российского App Store. Приложение для создания изображений по текстовым запросам с помощью графической нейросети скачали почти 3,5 миллиона раз.

Языковая модель YandexGPT впервые стала доступна 17 мая в новом режиме Алисы «Давай придумаем», и её возможностями уже воспользовались два миллиона человек. Нейросеть обучалась на суперкомпьютерах Яндекса, самых мощных в России и Восточной Европе. Она изучила огромное количество общедоступных материалов и сотни тысяч качественных и содержательных текстов, которые создавали сотрудники компании, авторы внутренней краудсорсинговой платформы Яндекса и AI-тренеры. Технология работает в режиме тестирования: нейросеть может ошибаться в фактах, что не мешает ей создавать новое.