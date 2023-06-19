Meta представила ИИ-модель Voicebox, которая генерирует и редактирует устную речь

Инженеры Meta рассказали о нейросетевой модели Voicebox, которая обладает широкими возможностями по работе с устной речью: генерация, редактирование или стилизация по образцу. Авторы проекта охарактеризовали её как прорыв в моделях речевого ИИ.

Voicebox озвучивает заданный текст с высоким качеством или производит обработку уже готовой записи голоса, например, удаляет из него посторонние звуки вроде автомобильных гудков и собачьего лая, сохраняя содержание и стилистику речи. При необходимости можно даже «переиграть» фрагмент записи, точечно исправив, например, неправильно произнесённое слово. Поддерживаются шесть языков: английский, французский, немецкий, испанский, польский и португальский. Voicebox может использоваться в качестве синхронного переводчика, передавая голос и манеру речи собеседника.

Модель была обучена на 50 часах аудиокниг, и этого ей хватило, чтобы овладеть навыками устной речи в полной мере: она составляет профиль голоса и манеры речи на основе образца продолжительностью всего две секунды, после чего может воспроизвести её с любым текстом. На практике эти возможности могут оказаться полезными в приложениях метавселенной, обеспечив естественное звучание голосов для виртуальных помощников и неигровых персонажей; или для слабовидящих людей — модель может озвучивать письма голосами их авторов.

Meta часто делает свои ИИ-модели общедоступными, но не на сей раз. В компании не раскрыли, на каких материалах производилось обучение Voicebox, и не предложили испытать технологию на практике — опасаются злоупотреблений.