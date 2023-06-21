Банковский процессинговый центр и beCloud объявили о стратегическом партнерстве

Банковский процессинговый центр и beCloud, провайдер облачных технологий и услуг ЦОД, объявили о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества информационные системы процессингового центра будут размещены на мощностях Республиканского центра обработки данных (РЦОД) beCloud.

Реализация проекта уже начата: специалистами компаний запущен процесс миграции инфраструктуры Банковского процессингового центра на серверы дата-центра оператора. На сегодня разработаны и согласованы схемы размещения оборудования в соответствии с техническими требованиями, завершаются работы по организации новых волоконно-оптических линий связи между объектами ЦОД Банковского процессингового центра и ЦОД beCloud. Финальные этапы миграции и пусконаладка оборудования запланированы на конец августа.

Финансовые организации – лидеры по внедрению передовых технологий и ИТ-разработок. И создание надежного и безопасного ИТ-ландшафта для них является одной из основных задач.

Республиканский центр обработки данных beCloud как площадка для размещения инфраструктуры обеспечивает компаниям, которым необходим внешний ЦОД, высокий уровень доступности и непрерывности предоставления услуг, защиту и безопасный доступ к данным из любой точки мира.

«Процессинг операций с использованием банковских карточек – одно из ключевых направлений в работе нашей компании, – рассказал Александр Сотников, генеральный директор Банковского процессингового центра. – Это сложный бизнес, который требует максимальной безопасности, ведь мы связующее звено между всеми участниками расчетов: банками, покупателями и продавцами. Миграция оборудования компании на ЦОД уровня TIER III стала еще одним уверенным шагом к стабильной, надежной и гибкой работе компании. Ведь в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять услуги нашим клиентам бесперебойно и с высоким уровнем качества».

Дата-центр beCloud построен в соответствии с топологией Tier III. Гарантии бесперебойной работы РЦОД подтверждены аудитом Uptime Institute, международной авторитетной организации в сфере ЦОДостроения (сертификаты Tier III Design Documents и Tier III Constructed Facility). Кроме того, в штате компании есть сертифицированный Uptime Institute специалист по оперативной устойчивости (Accredited Operations Specialist – AOS), что позволяет говорить об эксклюзивных компетенциях в сфере эксплуатации и технического обслуживания оборудования дата-центров.

Соответствие критериям стандарта Tier III – свидетельство того, что доступность работы вычислительного оборудования клиента будет не менее 99,98 % в год. При этом дата-центр beCloud эксплуатируется без простоев и перерывов оказываемых услуг с момента запуска в 2016 году, что наглядно показывает высокий уровень эффективности, производительности и безотказности работы инженерной инфраструктуры ЦОДа.

Кроме того, РЦОД ежегодно подтверждает соответствие PCI DSS, стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт (в части физической безопасности объекта), что дополнительно гарантирует необходимый для компаний банковско-финансового сектора уровень надежности.

Комплексная система обеспечения информационной безопасности и защиты данных РЦОД отвечает самым последним тенденциям в мире киберугроз и постоянно совершенствуется. А физическую безопасность объекта обеспечивает многоуровневая система безопасности, включающая системы видеонаблюдения, периметральной и охранной сигнализации, контроля и управления доступом, круглосуточную физическую охрану, в том числе военизированную.

Тем самым для бизнеса, ИТ-системы которого размещаются на мощностях РЦОД, риски, связанные с остановкой цифровых процессов и простоем, сведены к нулю.

«Интерес к услугам Colocation сегодня по-прежнему находится на высоком уровне. При выборе дата-центра безопасность и надежность оказываемых услуг являются критически важными факторами для клиентов. И РЦОД beCloud в полной мере отвечает этим запросам. Высокотехнологичное оборудование, сертификация по общепризнанным мировым стандартам, высокий уровень информационной и физической безопасности, компетентные специалисты позволяют нашему дата-центру гарантировать заказчикам оптимальные решения в вопросах развертывания инфраструктуры и обеспечения безопасности», – отметил Олег Седельник, генеральный директор beCloud.