Mastercard подает новую заявку на товарный знак для криптотехнологий

Mastercard подала заявку на регистрацию товарного знака для набора технологий, связанных с блокчейном и криптовалютой.

Патентный поверенный Майк Кондоудис обнаружил приложение, которое предполагает, что Mastercard планирует разработать программное обеспечение, оптимизированное для транзакций биткоинов и блокчейнов. Кроме того, компания стремится упростить транзакции на основе криптовалюты, за счет сокращения связей между поставщиками услуг виртуальных активов.

Заявка на товарный знак — это планы Mastercard на будущее цифровой валюты. Были раскрыты подробности о создании загружаемого интерфейса прикладного программирования (API), предназначенного для проверки транзакций внутри сетей блокчейна и упрощения обработки или торговли криптовалютой.

В прошлом году Mastercard произвела фурор, когда приобрела криптоаналитический стартап Ciphertrace и сотрудничала с финтех-фирмой Uphold и криптобиржей Gemini для создания криптовалютных кредитных карт. Компания продемонстрировала свою неизменную приверженность индустрии технологий криптовалюты и блокчейна, накопив патенты и приложения, связанные с блокчейном по всему миру.

 

 

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