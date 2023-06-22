Mastercard подает новую заявку на товарный знак для криптотехнологий

Mastercard подала заявку на регистрацию товарного знака для набора технологий, связанных с блокчейном и криптовалютой.

Патентный поверенный Майк Кондоудис обнаружил приложение, которое предполагает, что Mastercard планирует разработать программное обеспечение, оптимизированное для транзакций биткоинов и блокчейнов. Кроме того, компания стремится упростить транзакции на основе криптовалюты, за счет сокращения связей между поставщиками услуг виртуальных активов.

Заявка на товарный знак — это планы Mastercard на будущее цифровой валюты. Были раскрыты подробности о создании загружаемого интерфейса прикладного программирования (API), предназначенного для проверки транзакций внутри сетей блокчейна и упрощения обработки или торговли криптовалютой.

В прошлом году Mastercard произвела фурор, когда приобрела криптоаналитический стартап Ciphertrace и сотрудничала с финтех-фирмой Uphold и криптобиржей Gemini для создания криптовалютных кредитных карт. Компания продемонстрировала свою неизменную приверженность индустрии технологий криптовалюты и блокчейна, накопив патенты и приложения, связанные с блокчейном по всему миру.