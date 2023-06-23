«Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом графика отпусков

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о фишинговой рассылке якобы от имени HR-отделов крупных компаний. Вредоносные письма объединяет слово «отпуск» — оно фигурирует или в теме, или в содержании сообщений. Цель злоумышленников — выманить корпоративные учётные данные: если перейти по указанной в письме ссылке и ввести логин и пароль, данные попадут в руки мошенников.

Эта массовая фишинговая рассылка, реализуемая в период отпусков, может привлечь внимание и усыпить бдительность адресатов, которые иногда действительно получают подобное сообщение от отдела кадров.

Получателю стоит обратить внимание на странный адрес отправителя и на то, что под ссылкой, ведущей якобы на документ в формате PDF, на самом деле скрыт совершенно другой адрес (его можно посмотреть, просто подведя мышку к ссылке).

Эксперты отмечают, что злоумышленники используют автоматизированные инструменты. С их помощью они берут из адреса доменное имя компании и имя сотрудника и автоматически подставляют их в имитацию ссылки и подпись отправителя.